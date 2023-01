Pardubický kraj chce otevřít okolí svých budov v regionu veřejnosti

V Přelouči Pardubický kraj vlastní a provozuje Domov u fontány pro lidi se sníženou soběstačností. V budoucnu by měl upravit přilehlý park, který by poté sloužil nejen klientům domova, ale i veřejnosti. Při nedávném veřejném projednání záměru účastníci diskutovali například o vytvoření smyslové zahrady, zadržování dešťové vody na přírodních plochách v areálu nebo vybudování sociálního zázemí a sezonní kavárny.

„Díky architektonickým soutěžím získáme více odborných pohledů a nápadů na to, kam s areály a jejich okolím možno teoreticky směřovat,“ uvedl krajský radní pro regionální rozvoj Ladislav Valtr (ODS). Podle něj mají projekty přinést také ekologické benefity.

V únoru se pracovní workshop uskuteční v Králíkách, kde se ve školní jídelně tamního středního odborného opravárenského učiliště zájemci seznámí s plánem na úpravu areálu školy. V plánu je revitalizace nynější zeleně a nevyužívaných ploch, zlepšení nakládání se srážkovou vodou či výsadba nových stromů. Hlavní snahou je areál o rozloze 70 000 metrů čtverečních více zapojit do života města a umožnit lidem jeho využívání ve volném čase.

Ve Svitavách by měli časem upravit park v areálu psychiatrie, kde by vznikla klidová zóna. Architektonické soutěže na tyto tři projekty zahájí Pardubický kraj ještě v letošním roce. „Na naše tři pilotní záměry chceme následně navázat dalšími dvěma areály, které bychom rádi do budoucna otevřeli veřejnosti. Jedná se o prostory u Střední školy technické a dopravní Gustava Habrmana v České Třebové a Gymnázia a grafické střední odborné školy Přelouč,“ uvedl Valtr. Náklady a další podrobnosti bude kraj znát v příštích měsících, na záměry chce zažádat o evropské dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.