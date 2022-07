Pardubický kraj od září sníží počet spojů autobusového dopravce BusLine

Změny by nastaly nejdříve s novým jízdním řádem od 28. srpna, protože je nutné je důkladně připravit, řekl dnes ČTK náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš (ODS). BusLine nyní kvůli nedostatku řidičů a jejich dovoleným denně ruší kolem stovky spojů.

Při redukci spojů by mohly být zrušeny například ty, které pravidelně využívá jen minimum cestujících. Další možností je sloučit do jednoho dva spoje jedoucí různou trasou z výchozí do cílové stanice, uvedl náměstek.