Přelouč kvůli nevydařenému tendru odkládá vyčištění potoka Švarcava

Koncem července by radnice mohla mít vybranou jinou firmu. Od státu by pak měla dostat dotaci na 85 procent nákladů. Ne všechny náklady ale poskytovatel dotace uznává.

Projekt se skládá ze dvou částí. Nejdříve mají být postaveny čtyři lávky přes potok. „To bychom chtěli udělat ještě letos. A samotnou úpravu koryta, jeho vyčištění, výstavbu protipovodňových zídek, to bychom chtěli zhotovit v příštím roce. Stavbu musíme mít hotovou včetně vyúčtování do 31. prosince příštího roku,“ řekla Burešová.

„Potok je ve městě většinou zatrubněný. Kvůli špatnému stavu splaškové kanalizace se nám stává, že splašky se dostávají do potoka. VaK (Vodovody a kanalizace) Pardubice už zahájily úpravu a zkapacitnění kanalizace, aby se splašky do Švarcavy nedostávaly. To bude hotové letos,“ uvedla Burešová. „Moc by se nám líbilo, aby v potoce byla čistá voda,“ dodala.