ŘSD zprovoznilo nový obchvat Svitav za zhruba 800 milionů korun

„Znamená to důležitou úlevu pro téměř 20 000 obyvatel Svitavska, zejména Svitav, ale také Hradce nad Svitavou a Lačnova. Ubude tím čekání v zácpách ve složitém průjezdu Svitavami, zároveň to bude do budoucna kapacitní a moderní propojení od severu na jih pro celou řadu lidí z Pardubického kraje. A samozřejmě návaznost k budoucí dálnici D35 bude znamenat lepší obsluhu celého území,“ uvedl Kupka.