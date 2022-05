Stavbaři začnou otáčet nad koridor u Uherska druhou polovinu mostu dálnice D35

Média o tom informoval mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Studecký. Obě poloviny byly již dříve vybudovány souběžně s kolejemi, první část byla posunuta do konečné polohy o Velikonocích.

Polovina mostu je 86 metrů dlouhá, 27 metrů široká a její váha je 4300 tun. Otáčí se zhruba o 35 stupňů proti stavu, v němž byla vybudovaná. Posouvá se na otáčecí dráze pomocí ocelové dočasné podpěry za pomocí hydraulického válce. Hydraulický válec je nutné postupně posouvat a kotvit, za hodinu se most posune asi o tři metry.

Po dokončení posunu bude jednodenní pauza, poté se celá konstrukce zaměří a výškově dorovná. Následně stavební firma spojí most nad železničním koridorem a bude pokračovat pokládkou živičných vrstev, montáží svodidel, dokončí odvodnění a vedení kabelovodů. Udělá také vodorovné značení a namontuje protihlukové stěny. Most by měl být zprovozněn stejně jako celý úsek D35 Ostrov – Časy koncem letošního roku.