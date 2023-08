Stavební firmy pracují na opravách šesti mostů Pardubického kraje

Oprava Wonkova mostu v Pardubicích, která začne v příštím roce a bude pravděpodobně rozdělená do dvou let, byla odložena do doby, než Pardubice vyřeší mostním provizoriem dopravu přes Labe v místě nevyhovujícího mostu kapitána Bartoše. Spodní stavba mostu Pavla Wonky je ve vyhovujícím stavu, proto není nutná demolice a výstavba nového, je ale nutné vyměnit lana volného předpětí a provést přeložky inženýrských sítí, které se následně vrátí zpět do mostní konstrukce. V plánu je také výměna dilatačních závěrů, obnova chodníků a svrchních vrstev vozovky.