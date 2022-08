Ústí nad Orlicí obnovuje lesopark Wolkerovo údolí

K podobě se lidé vyjadřovali ve veřejné anketě, hlavně si přáli, aby lesopark zůstal co nejvíc přírodní lokalitou, k tomu chtěli obnovení a rozšíření herních a edukačních prvků. Náklady budou dva miliony korun.

Práce jsou rozdělené na dvě fáze, instalace herních prvků a mobiliáře dětského hřiště u rybníka by měla být hotová do konce srpna. Druhá část zahrnuje opravu a nové prvky naučné stezky, haťové chodníky a nové herní prvky na vršku kopce, bude do konce září.