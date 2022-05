V Pardubicích bude víc stanovišť pro elektrokoloběžky označených piktogramy

Podle náměstka primátora Petra Kvaše (ODS) by bylo ideální, kdyby ve ulicích bylo 50 až 80 stanovišť, a to v místech, kde nebudou bránit provozu. „Když koloběžky zaberou půl chodníku a maminka s kočárkem tam nebude moci projít, tak je to špatně,“ řekl Kvaš.