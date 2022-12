V Pardubicích strážníci odhalí díky parkovacímu systému víc přestupků

Do statistik promlouvá i postupná změna chování řidičů. V dubnu 2020 vláda na nějakou dobu zrušila poplatky za parkování a znovu obnovené placení akceptovali lidé pozvolna. „Zatímco informace o neplacení parkování k lidem dorazila ihned, návrat k povinnosti platit řidiči vstřebávají podstatně déle, někdy to trvá i rok,“ řekl Sejkora. Situace se ale podle něj zlepšuje a platební morálka řidičů se vrací do doby před covidem.