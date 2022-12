V Pardubickém kraji zdraží od ledna teplo a voda, lidem vzrostou výdaje

Pardubice nechtějí obyvatele moc zatěžovat zvýšenými platbami, odvoz odpadů tam zůstane na stejné ceně jako letos, bude stát 650 korun. Chrudim zvyšuje platbu ze 600 na 1000 korun. Města obecně za likvidaci komunálního odpadu doplácejí. Chrudimská radnice náklady promítne víc do plateb obyvatel, deset let se tam úhrada za odpad neměnila. „V minulém čtyřletém období jsme to přes tlaky udrželi, ale stalo se to neúnosné,“ uvedl místostarosta Petr Lichtenberg (Chrudimáci).