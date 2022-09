V Poličce začne 11. září již 75. ročník výstavy Umělecký salon

Tradice Východočeských uměleckých salonů v Poličce se začala psát v roce 1941. Témata salonů se pravidelně obměňovala. Počáteční ročníky představovaly především tradiční krajinomalbu a teprve počátkem 60. let směřoval výběr k živým proudům moderního umění. V polovině 70. let se ve snaze vyhnout se cenzuře začaly pořádat výstavy věnované jednomu umělci.

„Vystavující výtvarníci nebyli prorežimní. Tehdejší ředitel muzea ale tehdy, aby se vyhnul schvalování třeba 15 autorů, z nichž mu pět vyhodí, vybral jednoho. Tím to ale ztratilo smysl salonu, který má být kolektivní,“ řekl ČTK Junek.

Několik let se výstavy nepořádaly, protože výstavní prostory se kvůli poškození stropů rekonstruovaly. Od poloviny 80. let byly obnoveny a postupně se vrátily k podobě společných akcí. Od roku 1996 začal salon dávat prostor i novým médiím v současném umění. Od roku 2004 byl pořádán jako výběr absolventských prací z vysokých uměleckých škol v Praze a Brně. Výroční 70. výstava v roce 2017 byla naopak pojata jako výběrové představení dosud vystavujících umělců. Poslední ročníky se tak svým zaměřením vrací k salonům z let 1989 a 1995, kde je spojnicí místní příslušnost vystavujících výtvarníků.