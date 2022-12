Wonkův most v Pardubicích začne kraj opravovat v létě

Přihlášky do prvního kola řízení mohou uchazeči podat do 4. ledna příštího roku. Následovat bude druhé kolo, současně se budou vypracovávat inženýrská opatření. V létě by potom měla začít oprava. Stavební firma bude mít na práce 11 měsíců, ale kvůli zimní přestávce se očekává dokončení na podzim 2024.

Financování tak bude rozdělené do dvou let. Předpokládaná cena je 170 milionů korun. „Bohužel se nám na nedávné schůzce s ministrem Martin Kupkou nepodařilo vyjednat finanční podporu od státu na opravu. Financování rozložené do dvou let nám umožní investovat do krajských silnic. Samosprávám jsme se zavázali, že budeme opravovat silnice například po položení kanalizací a vodovodů. Závazkům chceme dostát,“ řekl Kortyš.