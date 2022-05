Červen bude v Plzni patřit loutkám. Bude Skupova Plzeň, výstava i celodenní akce

Za pozornost stojí podle pořadatelů například hra Bratři naděje Divadla Minor o loutkářské rodině Kopeckých za první světové války, zpracování Čapkovy zbojnické povídky Stín kapradiny Divadla Lampion, novinka Naivního divadla Liberec Lišák Renard nebo nejnovější verze Mauglího Bratislavského bábkového divadla. Soutěžit bude také novinka Divadla Drak Expedice: Má láska, Prodaná nevěsta Divadla loutek Ostrava, asijský příběh Spoutaný trávou Divadla Líšeň, Hamlet on the Road Divadla Radost či verze Pána prstenů souborů Buchty a loutky a Športniki. Alfa v soutěži uvede hru Pravdu má každý svou(?) o frustraci z množství rezolutních „pravd“ na sociálních sítích.

Festival doprovodí výstava v Muzeu loutek o tvorbě uruguayského loutkáře Pabla Paréze a venkovní výstava ve Smetanových sadech Plzeň loutkářská. Západočeské muzeum uspořádá odbornou konferenci, kde se mimo jiné připomenou letošní výročí - 130 let od narození Josefa Skupy a 65 let od jeho úmrtí, 110 let od narození Jiřího Trnky, 160 let od narození Karla Nováka, v jehož Loutkovém divadle Feriálních osad Skupa začínal dráhu loutkáře, a 135 let od narození loutkáře a tvůrce loutky Hurvínka Gustava Noska. Letos také slaví 110 let nejstarší loutkářský časopis na světě Loutkář, Katedra alternativního a loutkového divadla DAMU vznikla před 70 lety, Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi před 50 lety a festival Skupova Plzeň měl první ročník před 55 lety. „K výročí Trnky a Skupy vzniklo nové představení Divadla Spejbla a Hurvínka Ó loutky, jaká vášeň,“ uvedl Hora. Revue, která vychází ze skutečných představení Skupova divadla ve 30. letech 20. století, využije originální Trnkovy loutky s trikovými výstupy, průvodcem budou Spejbl, Hurvínek i loutkový Skupa.