Dobřany na podzim zpřístupní výhled z věže u kostela na náměstí

Rekonstrukce by měla být hotová na podzim, aby se do věže už na dobřanské posvícení, které je v polovině října, mohli jít lidé podívat. Nejdříve by měla být věž otevřena při zvláštních příležitostech, do budoucna se počítá s klasickou návštěvní dobou. Do věže město připraví také expozici z historie města a výstavy.