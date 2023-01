Domažlická nemocnice zrychlí ošetření v ambulancích, zavede urgentní příjem

Místo do odborných ambulancí zamíří pacienti nejdřív do urgentního příjmu, který rozhodne o předáni do konkrétní ambulance a podle závažnosti také například o to, zda takový člověk dostane přednost před dalšími čekajícími. Zkrátí se tak průměrná doba čekání na ošetření. Stejný režim bude platit i pro ošetření na pohotovosti. Urgentní příjem bude totiž v provozu nonstop, řekl dnes ČTK mluvčí nemocnice Jiří Kokoška.