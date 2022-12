Klatovské okresní muzeum po 25 letech přestaví vlastivědnou expozici

Největší výstavní sál s téměř 1000 metry čtverečními ve druhém podlaží historické budovy se změní v interaktivní expozici s virtuálními prohlídkami. Podle ředitele Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech Luboše Smolíka je rozpočet akce, kterou většinově uhradí evropský program IROP, zhruba 28 milionů korun, ale kvůli zdražení prací a materiálů to možná nebude stačit.

Muzeum v létě vybralo firmu, která za 1,8 milionu Kč zpracovala výtvarně projektové řešení. Vlastní práce na expozicích, pro něž už je zadán nábytek, začnou na jaře. Staré exponáty ze začátku 90. let jsou v depozitářích. Muzeum dalo loni a letos do přípravy výstavního sálu tři miliony korun. Hotová jsou okna, parkety, výmalba a je připraveno zabezpečení.

Moderní výstavní plocha zvedne podle Smolíka prestiž i návštěvnost největšího muzea v západočeské části Šumavy a Pošumaví. „Dosavadní expozice tu vydržela 25 let a návštěvnost místních klesala. Spíše chodili turisté. A teď by tam znovu měli přijít Klatováci a doufáme, že začnou chodit i školy,“ řekl. Minulých 25 let tam byla pestrá přehlídka historie regionu od nejstarších archeologických objevů po současnost.