Plzeň převzala od stavbařů hotové technologické centrum TechTower

Podle Grisníka se stavba mírně prodražila. Je to dáno tím, že šlo o rekonstrukci sto let staré budovy, jedné z prvních železobetonových konstrukcí v Evropě. „Bednění bylo tehdy z prken, a ne z bednících materiálů jako dnes. Takže když jim někde něco ulítlo, tak byly rozdíly z jedné strany podlahy na druhou třeba šest sedm centimetrů, žádný pravý úhel. A když už se něco muselo bourat, tak ten beton byl opravdu hodně bytelný,“ řekl. Vícepráce už byly dopředu zahrnuty v ceně stavby. „Firmy odvedly kvalitní práci. Zvenku to vypadá hodně dobře a vevnitř je to ještě lepší,“ uvedl. Většinu nákladů opravy památkově chráněné stavby zaplatí Plzeň, 181 milionů Kč pokryje evropská dotace.