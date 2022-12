Na sádkách v Plzni si mohou lidé koupit místo kaprů jesetery, ryby bez kostí

V sádkách jsou jeseteři malí, kteří plavou i v Moravě a Dyji, dále jeseteři bílí, ruští, hvězdnatí, albíni, vyzy a hnědí sibiřsští, kteří se primárně prodávají na konzumaci do restaurací i domovů. Další druhy si kupují lidé do jezírek. Jeseter malý se dožívá 25 let, ostatní druhy až 60 let.