Křižovatky na plzeňském sídlišti Lochotín řídí nejmodernější technologie

Nový způsob řízení dopravy, který je na kaskádě křižovatek Lidická - Plaská, řídí provoz efektivněji. Lépe reaguje na dopravní vytíženost, nehody i jiná omezení. Přispěje k většímu komfortu řidičů i chodců. Do projektu je zařazeno několik na sebe navazujících křižovatek, řekl ČTK Josef Brůha ze správy veřejného statku, která systém připravila se správou informačních technologií (SIT).

Umělá inteligence se podle náměstka primátora Michala Vozobuleho (TOP 09) testuje například na křižovatce Lidická-alej Svobody, kde pomůže pěším na přechodech. „Nově jsme tam instalovali kamery s analýzou obrazu s prvky hlubokého učení. To umožní monitorování provozu všech druhů vozidel i chodců a cyklistů. Systém by měl umět vyhodnotit, kolik lidí stojí na přechodu, a podle toho upravit signalizaci v kontextu s dopravní situací,“ dodal.

Do projektu je zapojena SIT, která připravuje nasazení senzorů na měření kvality ovzduší. „Studie ukazují, že efektivnější odbavení provozu přináší zkvalitnění ovzduší v místě. Senzory napojíme na městskou síť internetu věcí, část dat integrujeme do digitálního dvojčete a zpřístupníme veřejnosti. Budeme pracovat i s dopravním modelem města. Tomu se na mezinárodní úrovni říká živá laboratoř,“ řekl ředitel SIT Luděk Šantora. Nový systém podle něj umožní městu zapojit se do evropských projektů, bude inspirovat studenty i lákat firmy, které vytvoří atraktivní pracovní místa.