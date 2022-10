ŘSD dokončí do pátku opravy D5 z Rozvadova na Plzeň

Rekonstrukce není plošná, opravují se vytipované úseky podle stavu desek. „Byly narušené hlavně nákladní dopravou i tepelnou roztažností, kdy se ve vedru dokáží drtit mezi sebou. Poslední opravovaný úsek v této stavební sezoně je mezi 90. až 93. kilometrem,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Vyměňují se původní desky, dálnice z Plzně do Rozvadova o délce zhruba 70 km byla otevřena v roce 1997. „Znovu tu pokládáme cementobetonové desky se speciálním rychle tuhnoucím železobetonem. Měly by vydržet dalších 25 let,“ uvedl.

V opravovaném úseku projíždí kolem 30 000 vozidel denně, z toho průměrně 12 000 kamionů. „Za 25 let šlo o 275 milionů vozidel veškeré dopravy, z toho 110 milionů těžkých nákladních aut,“ řekl Rýdl. Pokud má každý kamion kolem 40 tun, projely místem za 25 let čtyři miliardy tun nákladu, jen na těžkých vozech. To vše zvládly ty cementobetonové desky, uvedl.

Desky už byly podle Vysloužila na hranici životnosti. „Pokud už mají podélné a příčné spáry, tak hrozí v zimě takový rozsah poškození, že by to bylo nesjízdné a musela by se dálnice zavřít,“ uvedl Vysloužil. Už dvoucentimetrové trhliny nebo výtluky jsou neopravitelné. Původní desky nebyly vyztužené, nové mají dvě vrstvy sítí z ocelového drátu kvůli pevnosti a rychlosti opravy. Může se po nich jezdit do 48 hodin. Technologie vysokopevnostního betonu se používá jen při opravách.