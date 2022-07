Lékařská fakulta v Plzni se stěhuje do nového, univerzita prodá tři její budovy

Lékařská fakulta se totiž v létě stěhuje do nového univerzitního kampusu za 1,5 miliardy korun, a nebude tedy potřebovat všechny budovy rozeseté po celém městě, v nichž dosud působí. Zájem o nemovitosti neměla žádná další fakulta nebo jiná součást univerzity, proto jdou do prodeje. Objekty chce fakulta využívat do konce roku, pak budou volné, řekla dnes ČTK mluvčí fakulty Barbora Černíková.