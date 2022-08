Obec Líně za Plzní otevřela novou školku, kapacita se hned naplnila

V nové školce bude třída pro předškolní děti. „Kapacita 24 dětí se hned naplnila. Celkem budeme mít tady a ve čtyřech třídách ve staré školce 130 dětí,“ uvedl starosta Michal Gotthart (SNK Líní a Sulkova). Hygienické maximum na třídu je 28 dětí. Obec už loni rozšířila první stupeň základní školy, na což získaly dotaci 20 milionů korun. Do školy teď chodí 250 dětí, stejně jako do mateřské školy výhradně z Líní.

Líně mají stále v územním plánu další místa vhodná pro bydlení a chtějí také zastavět centrální část obce kolem návsi, kde byly dříve chalupy a teď je tam zatravněné zbořeniště. „Pokud se ale v obci posiluje bydlení, počítá se s tím, že děti mají kam chodit do školy a dělá se maximum pro to, aby se tady dobře žilo, tak proč by se tady měl vybudovat nějaký průmyslový areál. Vždyť to jde úplně proti tomu,“ řekl starosta.