V Plzni se září opět rozšíří zóny placeného parkování

Letos je to podruhé, co město zóny s placeným parkováním rozšířilo, od srpna přibyla zpoplatněná parkovací místa ve čtvrti Petrohrad v obvodu Slovany.

Od 5. září se bude platit za parkování na území mezi ulicemi Přemyslova, Kotkova, Tylova a Puškinova v centrálním obvodu. Budou patřit do zóny C se základní sazbou 20 korun za hodinu. Do zóny D bude zahrnuto parkoviště u bývalého Prioru v Ukrajinské ulici.