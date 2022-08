Plzeňský kraj hledá provozovatele záchytky na další dva roky

Pro kraj nyní dva roky nově provozuje záchytku Záchranná služba Brdy, sdružení pro záchranu osob a materiálu v terénních podmínkách a poskytování první pomoci. Podle ceny vzešlé ze soutěže měl kraj za 23 měsíců zaplatit 19,17 milionu korun. Smlouva platí do konce letošního roku. Zakázky na provozování služby kraj vypisuje vždy na dva roky. Do předloňska záchytku dlouhodobě provozovala společnost Městská poliklinika Plzeň, která si od města 15 let pronajímala objekt polikliniky. Předloni ale město na základě soutěže polikliniku prodalo jinému zájemci poskytujícímu ve městě zdravotnické služby.

Pro kraj to znamená, že zřejmě od roku 2025 bude muset záchytka fungovat na jiné adrese. „Máme předběžnou informaci, že na poliklinice Slovany, kterou město prodalo, už nebude pravděpodobně prodloužen pronájem těchto míst. Takže kraj se zabývá vybavením jiného místa, abychom tuto službu zajistili, jak nám ukládá zákon,“ řekl náměstek hejtmana odpovědný za zdravotnictví Pavel Hais (Piráti). Zatím se podle něj ukazuje jako nejvhodnější umístění záchytky v areálu krajem zřizované Rokycanské nemocnice. Mělo by to výhodu v tom, že pokud by klient záchytky potřeboval návaznou zdravotnickou péči, nemusel by být nikam převážen, uvedl Hais. Nově vybraný dodavatel bude moci za noc na záchytce účtovat maximálně 4500 korun, jako je tomu dosud.