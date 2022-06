Plzeň opraví o prázdninách tramvajovou trať na frekventované Klatovské třídě

Oprava zahrne několik úseků - od sadů Pětatřicátníků do Tylovy ulice, od Borské do Zámečnické ulice, od Dobrovského do Hruškovy ulice a přejezd v křížení s Mánesovou ulicí. „Bude se opravovat jen svršek tratě při ponechání podkladní betonové desky. Oprava se provádí buď výměnou panelů s kolejnicemi, nebo bude instalován nový svršek trati se stojinovými kolejnicemi a asfaltovým povrchem,“ uvedl náměstek. Nejkomplikovanější budou opravy v místech přejezdů, na nichž koleje nejvíc trpí. Ty potrvají tři týdny a z technologických důvodů je nelze urychlit. „Na opravovaném úseku máme přejezdy celkem tři. Nemůžeme ale uzavřít všechny najednou,“ řekl Jan Hakl ze správy veřejného statku města. Vymění se také světelná signalizace.