Plzeň připravuje osm míst pro výstavbu 400 nových městských nájemních bytů

Jde o lokality na Světovaru, v Zátiší, Na Kovárně, Tylova-Korandova, v Liticích, Domažlická-Vejprnická, na pravé straně od Karlovarské ulice u lokality Pod Záhorskem a ve dvou prolukách ulic Na Jíkalce a Plachého. Další pozemky město hledá.

Plzeň do září dokončí 103 nájemních bytů v Zátiší, 77 bytů tam už město zkolaudovalo loni v červnu. Jsou určené hlavně pro seniory, zdravotně postižené a pro mladé rodiny. „Protože cítíme převis poptávky, chceme v tomto trendu pokračovat a máme vytipováno osm lokalit, kde chceme na svých pozemcích dalších zhruba 400 bytů pro naše cílové skupiny - zejména pro seniory a mladé rodiny,“ uvedl náměstek primátora David Šlouf (ODS).

Plzeň už pracuje na prověřovacích studiích všech míst, které budou hotové letos. Do dvou let by mohly být projekty. Takže na přelomu let 2024 a 2025 by se začalo stavět. „Ze znalostí vytváření rozpočtů jsem si jistý, že se peníze najít dají, protože každý rok máme volných 300 až 500 milionů. Když vydáme polovinu na byty, tak je to reálné,“ uvedl Šlouf. Vzhledem k tomu, že Plzeň postavila 180 bytů v Zátiší za 400 milionů, přičemž v této ceně byly demolice starých domů, tak by se podle něj dalo 400 bytů postavit za 800 milionů až miliardu.

Navíc město může jít do různých projektů, třeba podobně jako před 20 lety na Sylvánu. „Lidé vloží nějaký vstupní bonus, budou platit nájem a za deset patnáct let, podle toho jak to ekonomicky vyjde, si byty mohou odkoupit,“ řekl Šlouf.

Podle něj je dnes pro mladé obtížné vzít si hypotéku. "Před rokem za hypotéku na 30 let na tři miliony při úroku 2,1 až 2,2 procenta splatili 3,8 milionu korun. Dnes při úroku 5,5 procenta splatí 6,1 až 6,2 milionu. A aby jí ale člověk obdržel, tak musí mít průměrný čistý plat kolem 32.000 korun, což nemá úplně každý. Proto hledáme cesty, jak posílit městské nájemní dostupné bydlení, “ uvedl.