Plzeňský kraj nebude příští rok zdražovat jízdné ve vlacích a autobusech

V době, kdy se zdražuje nafta a benzin, chce přitáhnout co nejvíce cestujících. Kvůli cenám pohonných hmot bude meziroční nárůst ceny dopravy na kilometr pro kraj od dvou do pěti korun, což je dost, řekl dnes ČTK náměstek hejtmana Pavel Čížek (STAN).

„Když bude jezdit víc lidí ve veřejné dopravě, tak ztráta nemusí být taková. Musíme jízdné udržet. Když už ji platíme, tak ať je skutečně využívaná,“ uvedl. Kraj podle Čížka zahájil nový koncept veřejné Integrované dopravy Plzeňského kraje v červenci 2020. „A chceme, abychom byli předvídatelní a dlouhodobí. A jestliže lidé odejdou z drahé osobní dopravy, tak ať jdou do naší veřejné,“ řekl.

Po dvouleté pandemii koronaviru se cestující do vlaků a autobusů vracejí. Plzeňský kraj už se tak podle Čížka dostal na úroveň před epidemií. „Dokonce na některé linky, hlavně z Tachovska, už jsme přidávali autobusové spoje. Nejdřív jsme je zvětšovali a teď přidávali. Je to tím, že tam je hodně průmyslových zón. A také tam bydlí hodně Ukrajinců, kteří jezdí do Plzně,“ řekl. V některých linkách je 19procentní nárůst proti stejným měsícům roku 2019. A spoje Stříbro - Plzeň a Tachov - Stříbro - Plzeň bývají i přeplněné.