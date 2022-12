Plzeň zahájí příští pátek tradiční prodej vánočních ryb z městského rybníka

Ryby letos podraží, kilo kapra přijde na 120 korun, loni před Vánocemi se prodávali menší kapři do 2,5 kilogramu za 95 korun za kilogram, větší kapři za 100 korun. Štika podraží z loňských 230 na 280 korun, amur ze 100 na 120 korun a lín ze 100 na 150 korun za kilogram. Vánoční stromky jsou letos v nabídce za stejné ceny jako loni, od 150 do 350 korun. Smrčky a borovice se prodávají denně do vyprodání, ryby budou od 16. prosince v prodeji rovněž denně, do 23. prosince.