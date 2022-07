Plzeň zavede další zóny placeného parkování na Petrohradě a v širším centru

Od 1. srpna se zpoplatní celé území mezi ulicemi Lobezská, Železniční, Slovanská a Plzenecká, resp. Táborská. Cena za parkovné v zóně Petrohrad zůstává na deseti korunách za hodinu, maximálně 60 korun za den. Platí se ve všední dny od 7:00 do 19:00. Rezidenti zaplatí za parkovací kartu 700 korun na rok, ostatní předplatitelé mohou mít roční kartu za 7000 korun.

Od 1. září se rozšíří zóna C západně od Klatovské třídy, která zahrne celé území mezi ulicemi Přemyslova, Kotkova, Tylova a Puškinova. Část těchto ulic je dnes v zóně F. V zóně C je základní sazba 20 korun za hodinu, rezident za parkovací kartu zaplatí 700 korun za rok, ostatní předplatitelé 12.500 korun. Dále budou do placených zón od 1. září zahrnuty dvě menší oblasti v ulicích Pallova (zóna B) a Ukrajinská (zóna D).