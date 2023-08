Plzeňské ŘSD začíná opravovat průtah Vysokou Libyní na hlavním tahu na Most

„Lidé na to dlouho čekají. Silnice je ve špatném stavu. Ale je to pro nás velmi důležité také kvůli tomu, že se současně vybudují chodníky, které podél hlavního tahu nikdy nebyly, což je pro místní nebezpečné zejména v zimě, když padá sníh, který není kam odhrnout, a lidé musí chodit po hlavní silnici, kde trvale přibývá vozidel včetně kamionů,“ uvedla místostarostka Vysoké Libyně Iveta Cepková (Pro lepší obec). Chodníky chybí na průtahu přes celou obec v délce přes jeden kilometr. Současně se vymění rozvody vody, které jsou v havarijním stavu, postaví dešťová kanalizace a veřejné osvětlení. Na investici se podílí obec i vodárenská společnost.

Podle Cepkové se silnice neopravovala téměř 20 let, naposledy jen asfaltový povrch. Stavba je naplánovaná asi na 270 dní. Dokončení bude záležet na tom, jak dlouho bude možné pracovat v zimě.

Vysoká Libyně, kde žije 220 obyvatel, je poslední obcí v Plzeňském kraji. Silnice I/27 vede z obce dále na jesenickou křižovatku, kde mohou řidiči odbočit do Středočeského nebo Karlovarského kraje, nebo pojedou dál do Ústeckého kraje na Žatec, Most a Litvínov.