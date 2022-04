Po koronavirové pauze se do Plas vrací letecká přehlídka Den ve vzduchu

Své letecké akrobatické umění předvede mistr světa Red Bull Air Race Martin Šonka či historicky první vítěz Red Bull Air Race Challenger Cupu Petr Kopfstein, leteckou akrobacii předvede také čtyřčlenná letecká skupina Follow-me na letounech Zlín, duo Flying Bulls Aerobatics Team či pilot kluzáku Schleicher ASK 21. Česká armáda kromě stíhaček Gripen, které odstartují leteckou část programu, vezme do Plas armádní záchranářský vrtulník W-3A Sokol. Milovníci letecké historie se mohou těšit na celodřevěný československý unikát Avia BH-1 z roku 1920, na stříbrné americké dvoumotorové letadlo Beechcraft C-45 z roku 1942 nebo na věrnou repliku německého sportovního letounu Klemm 25 H z roku 1926. V české premiéře se představí francouzské válečné letadlo z Alžírské války Max Holste MH.1521 Broussard . Chybět nebude ani hromadný výsadek parašutistů a akrobacie na padácích.

Vstupné je nyní v prodeji za 300 korun pro dospělé a pro děti od 6 do 12 let za 100 korun, lístky do zlaté zóny stojí dospělé 800 korun a pro děti do 15 let polovinu. Z Plzně bude zdarma jezdit kyvadlová autobusová doprava. Akce nabízí i pozemní doprovodný program, podrobnosti jsou na www.denvevzduchu.cz.