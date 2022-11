Státní památky v Plzeňském kraji nabídnou adventní a sváteční programy

Lesní zámek Kozel u Plzně otevře od 27. listopadu do 6. ledna 2023 v jízdárně výstavu papírových betlémů, kterou doplní ukázkami vánočních zvyků a přehlídkou různých způsobů zdobení vánočních stromků. Po skončení výstavy budou stromky vysazeny v zámeckém parku.

Staročeské Vánoce plné zvyků a tradic připravili v obytném stavení na selském dvoře U Matoušů v Plzni-Bolevci. Komentované prohlídky od 29. listopadu do 23. prosince vždy od úterý do pátku prozradí, kdo během adventu obcházel po vsi kromě Mikuláše, jak lidé předpovídali budoucnost a co dělávali vdavekchtivé dívky na svatého Ondřeje.