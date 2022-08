Těžba kůrovcového dřeva tři dny v týdnu zavře cesty u Černého a Čertova jezera

Na podnět Lesů ČR, které v tamních lesích hospodaří, zakázal klatovský městský úřad vstup do lesů a porostů ode pátku 5. srpna do 30. září, vždy od pondělí do středy. Od čtvrtka do neděle se turisté k jezerům dostanou, s výjimkou úseku Rozvodské cesty, který bude uzavřený po celou dobu.