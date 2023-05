Turisté v Plzeňském kraji si při prohlídkách poprvé prohlédnou likérku Božkov

Stezka Industry Open rozprostřela program do celého léta, každoročně se do něj zapojuje kolem 20 míst v Plzni a v regionu. Stock se pro zájemce otevře poprvé, k pravidelným účastníkům patří další dva velcí výrobci nápojů - pivovar Plzeňský Prazdroj a firma Bohemia Sekt ze Starého Plzence, které zvou na pravidelné prohlídky i netradiční trasy. ČTK to dnes řekla Helena Mařanová z městské organizace Plzeň - TURISMUS.