V centru Plzně budou první farmářské trhy s 50 stánky lokálních potravin

Trhy se budou opakovat každou sobotu, vždy od 08:00 do 12:00, a to až do 16. prosince. „Čerstvé mléčné výrobky, pečivo, uzeniny, ryby, zeleninu, pivo, víno i sazenice si tam pravidelně chodí nakupovat asi tři tisíce lidí,“ řekl dnes ČTK Tomáš Popp z občanského sdružení Envic, které trhy pořádá 14. rokem.