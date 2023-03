Národopisné muzeum Plzeňska bude mít do konce roku novou expozici

„Hlavním úkolem je vybudování nové expozice, která by se měla vejít do 40 milionů korun. Běží výběrové řízení na dodavatele, kterého bychom chtěli vybrat v dubnu, a do konce roku to musí být komplet hotové,“ uvedl. Dosavadní expozice se přemění v moderní, interaktivní. „Jedna část bude o tom, jak to vypadalo, když člověk v 19. století přišel z venkova do města - co zažíval a s čím se mohl setkat,“ uvedl ředitel. Expozici doplní i centrum experimentální etnologie, kde si mohou návštěvníci vyzkoušet dovednosti předků. „Jsou tam třeba kamna, v nichž mohou péct buchty, husu a podobně. Budeme to tam ukazovat, stejně jako drátkování, paličkování a další,“ řekl. Nejčastějšími návštěvníky jsou školy.