Plzeňský kraj podpoří dotacemi vznik stání pro karavany

Kraj tak chce podpořit cestovní ruch nejen v často navštěvovaných turistických oblastech, chtěl by do nabídky zapojit i nová atraktivní místa, a dosáhnout tak co nejrovnoměrnější návštěvnosti regionu. Žádosti o dotace lze podávat od 30. ledna do 23. února, řekl ČTK radní pro cestovní ruch Libor Picka (STAN).