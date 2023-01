Plzeňský kraj má dotační program Zdravá krajina. Chce zlepšit životní prostředí

Je rozčleněn do tří titulů zaměřených na výsadbu dřevin, zadržování vody, ochranu druhů i jejich rozmanitost a ochranu biotopů a ošetření významných stromů. ČTK to dnes řekl náměstek hejtmana Josef Bernard (STAN). Žádosti budou přijímány od 1. března.

Krajina podle náměstka ztrácí vodu, přichází o biotopy. Bylo chybou, že se voda svedla do umělých koryt řek, která se vybetonovala nebo narovnala. „Dnes se stává voda v přírodě nejvzácnější komoditou a krajinu musíme změnit tak, abychom biodiverzitu zvyšovali, vytvářeli remízky, tedy místa mezi poli a cestami, kde nezasahuje člověk a kde necháme přírodu volně působit tak, aby v ní byly různé živočišné druhy,“ řekl Bernard. V rámci aktivity Zdravá krajina vznikl informační web , kde jsou příklady dobré praxe.

Neinvestiční dotační titul číslo 1 je na zvyšování druhové rozmanitosti, ochranu druhů, biotopů a stanovišť, arboristická ošetření stromů. „Schválený objem je dva miliony korun. Žádosti budou přijímány do 15. března,“ řekla mluvčí kraje Eva Mertlová. Suma i termíny jsou stejné i u dotačního titulu 2 na výsadbu dřevin, které mají zlepšit lokální mikroklima a retenci vody. Dotační titul číslo 3 je určený na zadržování vody a na snižování dopadů sucha pomocí tůní, mokřadů, opatření pro přirozenou retenci srážkových vod zasakovacími prvky, průlehy, opatřeními zabraňujícími vtoku srážkových vod do kanalizace a podobně, dále pak opatřeními pro zpomalení odtoku z lesních pozemků, jako jsou svodnice, přehrázky a vsakovací jímky. Objem peněz je také dva miliony koruny, ale žádosti se mohou podávat až do konce března.