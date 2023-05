V Plzeňském kraji chybí desítky pěstounských rodin, kraj rozjíždí kampaň

Najít pěstouny je celorepublikový problém. „Současná nálada ve společnosti směřuje k tomu, že děti do tří let už nebude možné umísťovat do ústavní péče. Platit by to mělo zřejmě od 1. ledna 2025, výjimkou budou děti s vážným tělesným postižením,“ uvedl Záhoř. V kraji jsou dvě zařízení, která pečují o děti do tří let. V Trnové u Plzně se teď starají o tři tyto děti a kromě dětí v sourozenecké skupině další méně než tříleté děti nepřijímají. Dětské centrum Plzeň má v péči 21 dětí do tří let, deset z nich má zdravotní postižení.