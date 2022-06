V Plzni zahraje 17. června Postmodern Jukebox, uskupení desítek muzikantů z USA

„Je to v podstatě revival, ale písně například od Abby, Metalliky či Davida Bowieho hraje přearanžované do jazzu 20. a 30. let minulého století. Jsou hodně aktivní a oblíbení na sociálních sítích, jejich klipy na Youtube dosahují milionových zhlédnutí,“ řekl Ivan Jáchim, jednatel provozovatele Měšťanské Besedy, který už byl na jejich koncertě dvakrát.

Se svým turné Welcome to the Twenties 2.0 slibuje kapela návrat k osobitosti a řemeslné zručnosti, které byly typické pro hudbu dřívějších generací. „Zapomeňte na problémy a přijďte si s námi užít opravdový hudební talent a nadčasový styl, naživo a ve skutečném světě,“ řekl čtyřicetiletý zakladatel skupiny, pianista Scott Bradlee. Do roku 2009 byl jedním z mnoha, kteří se snažili s jazzovou muzikou prorazit v New Yorku. Pak se podle Jáchima rozhodl hledat publikum na platformě YouTube a ve svém sklepním bytě se čtyřmi kamarády z vysoké školy natočil jazzový remake písně Thrift Shop, který měl během týdne přes milion zhlédnutí.