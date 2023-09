V sadech v centru Plzně výstava představuje 18 špičkových výzkumníků a inovátorů

Velkoformátová putovní výstava Inovace, DNA Plzeňského kraje, je od pondělí do 17. září v Šafaříkových sadech před muzeem, pak bude do 2. října v Hostašových sadech v Klatovech a poté na dalších místech. Jde o příběhy špičkových výzkumníků a inovátorů spojených s regionem, řekl ČTK na dnešní vernisáži hejtman Rudolf Špoták (Piráti).

„Aktuálním problémem je rozpočet na výzkum a vývoj, hlavně se pořád omezují prostředky na aplikovaný výzkum a vývoj - od Technologické agentury (TAČR) přes Ministerstvo průmyslu až po další,“ uvedl Kraus. Rozpočet na vědu a výzkum na příští rok by měl podle posledních zpráv zůstat zhruba stejný. „Ale problém je, že zase různí aktivisté si dělají redistribuci těchto peněz a je to vše na úkor aplikovaného výzkumu. Například Technologická agentura má mít snížený rozpočet zhruba o třetinu, což je téměř vražda,“ řekl. Proto se teď podle Krause uvažuje o tom, že se zastaví už vypsané výzvy na projekty spolupráce mezi firmami a výzkumnými organizacemi a je riziko, že se příští rok nové nevypíšou. Pokud by zůstal návrh rozpočtu, tak by TAČR měla sotva na pokrytí uzavřených projektů, dodal Kraus. Kraj a Plzeň aplikačnímu výzkumu pomáhají menšími granty.