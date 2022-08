Zájem klientů domovů seniorů v Plzeňském kraji o 4. dávku vakcíny je velký

„Žádné ohnisko zatím neevidujeme. Doporučení, s nímž souhlasil krizový štáb, máme na našem webu,“ uvedl ředitel krajské hygienické stanice Michal Bartoš. V zařízeních se podle něj zatím hromadně netestuje ani neočkuje. Hejtman Rudolf Špoták (Piráti) řekl, že je kraj v případě poptávky připraven vyslat do míst mobilní očkovací týmy. „Zájem o očkování není tak velký,“ potvrdil Bartoš. Podle něj i hejtmana zatím stíhají zájemce očkovat praktičtí lékaři, s nimiž domovy spolupracují.

Nošení respirátorů krizový štáb doporučil, ale rozhoduje o tom vedení jednotlivých zařízení podle dané situace. „Někteří to nařizovali pro návštěvy a příchozí a někteří pro ohrožené skupiny,“ uvedl Špoták. Problémy zatím podle něj nejsou nikde.

„Respirátory jsou doporučeny pro návštěvy a pro pracovníky, kteří jsou v přímém styku s klienty, hlavně trvale ležícími, a s lidmi, u nichž hrozí, že by se mohli rychleji nakazit. Respektujeme to od včerejška,“ řekl ředitel Domova sociálních služeb Liblín na Rokycansku Petr Kounovský. Pokud je personál s lidmi venku, tak mít ochranu úst a nosu nemusí. Ředitel dále zakázal vstup cizím osobám do parku, mohou tam jenom návštěvy klientů. Návštěvy ale nejsou kromě respirátorů nijak omezené.