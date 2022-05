ZČU zrekonstruovala za 106 milionů vysokoškolskou kolej s 391 lůžky

ZČU podle Jany Katauerové, vedoucí oddělení investic ministerstva školství (MŠMT), může na stavbu žádat o národní dotace z výzvy MŠMT, která bude vyhlášená v červnu a bude v ni na koleje a menzy v ČR vyčleněno 1,5 miliardy korun. „Bude to posuzovat komise. A předpřipravenost akce je jedno z nejvyšších kritérií. ZČU mě ujistila, že je plně připravená, a tak nevidím žádný problém,“ řekla. Dodala ale, že očekává velmi silnou poptávku vysokých škol, protože v době pandemie se hodně akcí neuskutečnilo.

Západočeská univerzita nabízí studentům ubytování v deseti kolejích s celkovou kapacitou 2568 lůžek. V pokojích hotelového typu má 102 lůžek. Podle Hofmana je aktuálně zájem o koleje vyšší než dřív, což je hodně dáno zdražováním podnájmů soukromými ubytovateli. „Kolej zůstává levnější. A hlavně v době covidu, když se museli studenti při přechodu na distanční výuku z kolejí vystěhovat, tak univerzity odpouštěly kolejné. Studenti ví, že když budou na koleji a něco by se stalo, tak je univerzita nenechá ve štychu,“ uvedl.

Podle mluvčí ZČU Šárky Staré se kolejné pohybuje od 2380 Kč měsíčně za čtyřlůžkový pokoj se sdíleným sociálním zařízením do 3920 Kč za dvoulůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením i kuchyňkou. Jednolůžkové pokoje se záchodem a koupelnou, které vznikly právě v Máchově 20, stojí 4990 Kč měsíčně. ZČU naposledy zdražovala v září 2021, pouze o inflaci. Letos je zvýšení kolejného kvůli rostoucím cenám energií nevyhnutelné. Škola ale nechce měnit podmínky během akademického roku, nové ceny by měly platit od 1. července. Předpokládáme, že navýšení se bude pohybovat od 190 do 490 Kč měsíčně za lůžko, podle typu pokoje, dodala mluvčí.