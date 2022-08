Železná Ruda má nové náměstí Karla Klostermanna za 11 milionů korun

„Upravil se celý prostor mezi hotelem Slavia, hlavní silnicí, městským úřadem a zámečkem. Kromě fontánky před zámečkem jsou v celém prostoru lavičky, zeleň a stromy a úplně nové schody zespoda k zámečku. Je to taková klidová zóna bez parkování,“ řekl místostarosta Petr Najman (Volba pro Železnorudsko). Připomněl, že v roce 2019 postavilo město asi pětinu budoucího náměstí dole u kostela, kde mělo své pozemky. „Jsou tam žulové povrchy, lavičky, veřejné LED osvětlení. Teď to byla výrazně větší část za silnicí první třídy,“ uvedl.

Starosta je nejvíce pyšný na to, že město po letech jednání s privátním majitelem a Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) zbouralo ruinu bývalé kavárny Espresso, která hyzdila rekreační centrum přes 30 let. K úpravě větší plochy budoucího náměstí muselo získat od státu pozemky a budovu od soukromé osoby. „Byla to dlouhá cesta náročného papírování a vyjednávání. Ale nakonec se nám to všechno povedlo za jedno volební období. Ale nebyl jediný den, kdy bychom se na radnici nevěnovali náměstí,“ uvedl.