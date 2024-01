Botanická zahrada v Praze nabídne výstavu plastových děl PET Tropicana

Autorkou výstavy s názvem PET Tropicana je sochařka Veronika Richterová. ČTK o tom informovala mluvčí Botanické zahrady Praha Michaela Bičíková. Na výstavu budou moct návštěvníci zavítat do skleníku Fata Morgana od 19. ledna do 7. dubna.

„(Díla) jsou vytvořená z plastového odpadu, který na první pohled do přírody a mezi rostliny nepatří. My však společně s autorkou ukazujeme, že recyklace může být i vcelku zábavná a i s takovým materiálem se dá pracovat,“ uvedl ředitel zahrady Bohumil Černý. „Některé rostliny mohou být téměř k nerozeznání od těch pravých a na druhou stranu ve skleníku vznikne jakási fantastická tropická džungle,“ dodal.

„Dlouhodobě upozorňujeme na množství odpadu, a to nejen toho plastového, a také nutnost recyklace. Díla Veroniky Richterové ukazují, že ani při umělecké tvorbě není nutné generovat nový odpad a využívat nově vyrobené materiály, ale je možné použít to, co už jednou použito bylo,“ sdělila náměstkyně primátora pro životní prostředí Jana Komrsková (Piráti).