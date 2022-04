Cyklus projekcí Slepé skvrny nabídne filmy se společenskými tématy

„Většina lidí přijde do bezprostředního kontaktu se soudem třeba jen jednou, dvakrát v životě, přitom je to zcela klíčová oblast fungování demokracie až na úroveň každodenního života, v mnoha ohledech i víc, než politika. Chtěla jsem udělat film, který by zahájil společenskou debatu o justici, třeba až do té míry, že se každý zamyslí, zda by neměl znát svého soudce, jako ve Spojených státech,“ uvedla ke svému filmu Zuzana Piussi.