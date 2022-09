Divadla ze střední Evropy ukážou svou tvorbu v Praze na setkání Palm Off Fest

Motto přehlídky rámuje společné téma všech uváděných inscenací a zároveň i téma diskuse nad současným děním nejen v kultuře. ČTK to dnes sdělila mluvčí divadla Markéta Hanušová.

Tři z inscenací, které má festival na programu, vznikly v rámci mezinárodního projektu Kreativní Evropy Face to Faith. Divadlo pod Palmovkou je jedním ze sedmi jeho partnerů. Další partnerské subjekty jsou ve Finsku, Německu, Itálii, Polsku na Ukrajině a také v Izraeli.

Sérii představení z projektu Face to Faith zakončí 21. října ukrajinský soubor ze lvovského Jam Factory Art Center, který i navzdory válce agresi v srpnu uvedl novou inscenaci Beilisův případ. Ta se vrací o více jak sto let zpět do Kyjeva, který tehdy patřil pod ruskou správu a kde se v letech 1911 až 1913 odehrál soudní proces s Mendelem Beilisem. Tento proces zneužilo imperiální Rusko k vytvoření vnitřního nepřítele, jimiž měli být příslušníci židovské menšiny, uvádějí pořadatelé. Inscenátoři na Beilisově případu podle nich ukazují, jaké podobné mechanismy ovládání veřejného mínění používá i současné Rusko ohledně napadení nezávislé Ukrajiny.