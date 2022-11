Do konce roku přicestují do České republiky varhany pro katedrálu svatého Víta

Zatím ale nemohou být postaveny přímo v ní a budou čekat ve skladu. Až poté, co by se koncem příštího roku do katedrály měly instalovat, stanou se majetkem Nadačního fondu Svatovítské varhany, který nástroj objednal. Teprve potom také varhany fond zhotoviteli doplatí. ČTK to řekl Jakub Skřejpek, místopředseda dozorčí rady nadačního fondu.

Do celonárodní sbírky, která začala před sedmi lety, se zapojilo přes 15 000 dárců a je v ní přes 85 milionů korun. Varhanář Gerhard Grenzing, který vyhrál v roce 2017 na zhotovení varhan mezinárodní soutěž, zatím dostal zálohu ve výši asi poloviny ceny. Fond s ním nyní uzavře dodatek ke smlouvě, původní totiž počítala s tím, že varhany budou v katedrále v roce 2019. Zdržení ale způsobilo mnoho aspektů od nepředvídatelných technických komplikací po covid, uvedl Skřejpek.

Nikdy se nestavěly varhany pro katedrálu svatého Víta, tedy nikdo s tím neměl zkušenost. Projekt se vymyká také tím, že se varhany staví do objektu, který nepatří nadačnímu fondu, ale je ve společné správě státu a církve. Ani s tím varhanář neměl zkušenost. Kostel se středověkými základy je také velkým zájmem památkářů, kteří musejí každý zásah do něj povolit. Kvůli hmotnosti nástroje je třeba zpevnit kruchtu nad vchodem do chrámu, kde budou varhany stát, a během projektu se měnil rozsah potřebných úprav.

„Technicky jsme ve fázi, kdy varhany jsou prakticky hotové v dílně ve Španělsku a Správa Pražského hradu podala žádost o stavební povolení. Až bude vydáno, může se vyhlásit veřejná zakázka na zhotovitele stavby,“ řekl Skřejpek.

Obavy ale vyvstaly také třeba o to, zda vibrace při hraní na varhany neohrozí statiku stavby. „Bylo třeba je změřit, ale na to existuje snad jediný přístroj na světě, na jehož zapůjčení jsme museli čekat další měsíce,“ řekl. Dalším důvodem pro úpravu projektu byl požár pařížské katedrály Notre-Dame v roce 2019, který obrátil větší pozornost k protipožárním opatřením. „Muselo se vyloučit, že by při případném požáru ve svatém Vítu padající varhany ohrozily návštěvníky, protože ti by se z kostela evakuovali východem právě pod varhanami,“ líčí Vojtěch Mátl, vedoucí sekretariátu arcibiskupa a člen správní rady nadačního fondu, další záležitosti na cestě k varhanám. Opět trvalo několik měsíců navrhnout konstrukční úpravy tak, aby varhany případně vydržely minimálně 15 minut hořet a poté nespadnout dopředu, kudy by lidé utíkali.

Přestože osmdesátiletý německý varhanář podle Mátla říká, že nástroj pro katedrálu svatého Víta je vrcholem jeho profesní kariéry a posledním jeho velkým dílem, chce je brzy ze své dílny odvézt. Ze všech různých variant je nejpravděpodobnější cesta kamiony, protože přinejmenším z dílny je třeba je odvézt po silnici, a čím méně se budou překládat, tím lépe.