Do Městské knihovny v Praze se loni registrovalo 20 788 lidí, meziročně více

Loni MKP navštěvovalo 97 491 dospělých čtenářů a 50 073 čtenářů mladších 15 let. Počet čtenářů tak klesl v porovnání s rokem 2020 i s lety před epidemií koronaviru. Například v roce 2019, který byl rokem co do počtu čtenářů rekordním, služeb knihovny využívalo téměř 177.000 lidí a na konci roku 2018 mělo platný čtenářský průkaz asi 175 000 lidí. Více bylo v letech před epidemií koronaviru také těch, kteří si průkaz do knihovny nově pořídili. Nových čtenářů tehdy bylo přes 30 000 lidí za rok.