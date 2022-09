Dočasná konstrukce spojila Štvanici s Karlínem, dělníci na ní složí lávku

Dokončeny jsou pilíře lávky a opěrné zdi na obou březích. Stavba začala letos v lednu a má být dokončena do 14 měsíců, tedy v únoru příštího roku. Poté se po ní poprvé projdou lidé. Přemostění usnadní pěším a cyklistům cestu na ostrov Štvanice a bude dalším propojením mezi městskými částmi.

„Dostali jsme se do stadia, že se poprvé dá přejít suchou nohou z Prahy 8 na Štvanici. První segmenty lávky jsou přiváženy a rovnou usazovány. Hotovy jsou už pilíře ve Vltavě i na Štvanici a opěrné zdi na karlínském i holešovickém břehu. Stavebníci nyní v podstatě začínají skládat samotnou konstrukci,“ řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Sestavování konstrukce začíná u odbočky z lávky na Štvanici. „Do měsíce by měl být rozplet (odbočka) zabetonován a v následujících měsících budeme skládat další segmenty. Nejdříve skládáme rampu, pak část přes plavební kanál do Karlína a následovat budou tři etapy směrem k Holešovicím,“ řekl stavbyvedoucí Michal Kunc.

Do měsíce by podle něj měla být hotova odbočka a v průběhu října dělníci vybudují dalších 60 metrů konstrukce přes kanál a rampu na Štvanici. V listopadu a prosinci bude dobudováno zbylých 150 metrů do Holešovic.